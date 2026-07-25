Росгвардейцы задержали пьяного мужчину, забравшегося в чужую квартиру на Литейном

Мужчину задержали и доставили в участок. Фото: rosguard.gov.ru

Пьяного мужчину, забравшегося в чужую квартиру на Литейном проспекте, задержали росгвардейцы. Инцидент произошел в Центральном районе, когда хозяева сидели дома и увидели незнакомца, тут же позвонив в полицию. Прибывшие правоохранители выяснили все обстоятельства случившегося.

Нарушитель был задержан и доставлен в отдел.

- Им оказался 27-летний мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение и мелкое хулиганство. Причины его поступка остаются неясными, - отметили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчину спасли из-под мебельного завала в квартире на проспекте Большевиков. В ночь на 25 июля в ПСО «Экстремум» поступил сигнал о помощи. Спасатели тут же выехали на место, однако, по прибытию оказалось, что мужчина был в западне из-за беспорядка.