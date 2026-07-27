Путин вышел к жителям Петербурга после мероприятий в Адмиралтействе

Президент в ответ пожелал горожанам всего самого доброго. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин пообщался с петербуржцами на улицах Петербурга. Глава государства вышел лично к горожанам в день 330-летия Военно-морского флота России.

В воскресенье Путин посетил Адмиралтейство, где вручил государственные награды военнослужащим ВМФ. После завершения официальных мероприятий президентский кортеж остановился в городе, и глава государства вышел из машины, чтобы поприветствовать собравшихся петербуржцев.

Люди приветствовали Путина, поздравляли с Днем ВМФ и благодарили за то, что он нашел время встретиться с ними. В толпе звучали пожелания здоровья, а также просьбы: «берегите себя».

- Президент в ответ пожелал горожанам всего самого доброго, - передает РИА Новости.

Ранее «КП-Петербург» писала, что торжественная церемония вручения наград состоялась в Главном Адмиралтействе 26 июля. Президент подчеркнул, что преданность Родине всегда была основой традиций российского флота.