Мальчик, которого зажало воротами на Коломенской, скончался в больнице

Мальчик хотел пролезть между автоматическими воротами и стеной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В больнице скончался мальчик, которого зажало автоматическими воротами на Коломенской улице в центре Петербурга. Врачи боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось, пишет 78.ru.

- На месте трагедии на Коломенской стихийно возник мемориал – горожане несут цветы и игрушки, - уточняет информационное издание.

Трагедия произошла днем 23 июля. Мальчик ушел гулять без разрешения взрослых и хотел пройти на детскую площадку. Он попытался пролезть между автоматическими воротами и стеной. В этот момент водитель, не заметив ребенка, дистанционно открыл ворота. Голова мальчика оказалась зажата.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спустя несколько дней ребенок умер, несмотря на усилия медиков.

В обстоятельствах произошедшего разбираются полиция и Следственный комитет.