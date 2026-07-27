Алексей Муровец назначен председателем Комитета по энергетике Петербурга

Муровец пришел в Смольный в 2025 году. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Муровец назначен председателей Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга. Соответствующее распоряжение о кадрах подписал губернатор Александр Беглов.

- Муровец вступает в должность с 27 июля, - следует из документа.

Алексей Муровец родился 14 февраля 1983 года, в 2005 году окончил СПбГУ. С января 2021 года по февраль 2025 года - он был гендиректором «Петроэлектросбыта».

Муровец пришел в Смольный в 2025 году. Сначала был зампредседателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, а с августа прошлого года он замещал должность первого зампреда и врио председателя Комитета.

Ранее «КП-Петербург» писала, что президент России Владимир Путин в День Военно-Морского Флота вручил государственные награды военнослужащим ВМФ.