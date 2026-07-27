Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Два молодых треш-блогера стали фигурантами уголовное дело за жестокую расправу над голубем на Лиговском проспекте. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
- В центре Петербурга полиция задержала двоих молодых людей за жестокое обращение с птицей. Видеозапись издевательств над голубем появилась в интернете - ролик сняли у одного из домов на Лиговском проспекте, - рассказали в полиции.
Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО
25 июля сотрудники полиции нашли запись и начали проверку. В тот же день вечером в квартире на улице Достоевского задержали 25-летнего подозреваемого. Позже на Лиговском проспекте взяли его 23-летнего знакомого. Обоих доставили в полицию и поместили в изолятор.
По факту издевательства и убийства возбудили уголовное дело. Фигурантов задержали. Им грозит наказание по статье о жестоком обращении с животными. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.