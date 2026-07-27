Обоих доставили в полицию и поместили в изолятор. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Два молодых треш-блогера стали фигурантами уголовное дело за жестокую расправу над голубем на Лиговском проспекте. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В центре Петербурга полиция задержала двоих молодых людей за жестокое обращение с птицей. Видеозапись издевательств над голубем появилась в интернете - ролик сняли у одного из домов на Лиговском проспекте, - рассказали в полиции.

Задержан убийца голубя в Петербурге Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО

25 июля сотрудники полиции нашли запись и начали проверку. В тот же день вечером в квартире на улице Достоевского задержали 25-летнего подозреваемого. Позже на Лиговском проспекте взяли его 23-летнего знакомого. Обоих доставили в полицию и поместили в изолятор.

По факту издевательства и убийства возбудили уголовное дело. Фигурантов задержали. Им грозит наказание по статье о жестоком обращении с животными. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.