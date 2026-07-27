Водитель Chevrolet расстрелял машину скорой в Шушарах, потому что не смог проехать

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали 26-летнего мужчину, который расстрелял машину скорой помощи из травмата. Инцидент произошел в ночь на 27 июля на Валдайской улице в Шушарах, когда петербуржец не смог проехать вперед. Водитель Chevrolet начал ругаться с водителем скорой и достал оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Очевидцы вызвали полицию. Мужчину задержали.

- По словам задержанного, у него возник конфликт с водителем скорой помощи из-за того, что последний отказывался его пропустить. Кроме того, мужчина признался, что ударил водителя скорой помощи кулаком в лицо, - рассказали в пресс-службе ведомства.

СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Напомним, ранее трех теневых банкиров из Петербурга осудили за обналичивание более 4 млрд рублей.