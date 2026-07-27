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НовостиОбщество27 июля 2026 12:36

ОЖД опровергла слухи о больших очередях на Финляндском вокзале

Финляндский вокзал работает в штатном режиме
Маргарита СУРИНА
В выходные дни на Финляндском вокзале не зафиксировали аномальный очередей.

В выходные дни на Финляндском вокзале не зафиксировали аномальный очередей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Информация о длинных очередях на Финляндском вокзале в Петербурге не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД). В компании также уточнили, что вокзал работает в штатном режиме, а его загруженность находится в пределах нормы.

- В выходные дни на Финляндском вокзале не было зафиксировано аномальных очередей в пригородных кассах или повышенной загруженности. Для удобства пассажиров в периоды пиковой нагрузки на вокзале дополнительно задействуют сотрудников и открывают дополнительные кассовые окна, - рассказали в пресс-службе железной дороги.

Пассажирам рекомендуют приобретать проездные документы заранее, чтобы избежать очередей. Это можно сделать в пригородных кассах, через мобильные приложения или терминалы самообслуживания.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что электросудно «Фонтанка 2.0» спустили на воду в Петербурге.