Мужчина утонул во время купания в Шкиперском протоке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина утонул во время купания в Шкиперском протоке у Васильевского острова недалеко от западного кроншпица. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Водолазы обнаружили тело на глубине трех метров, в семи метрах от берега.

- Сотрудники МЧС извлекли тело из воды и передали полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Чтобы избежать несчастных случаев на воде, МЧС призывает всех граждан соблюдать основные правила безопасности. Не рекомендуется купаться в необорудованных и запрещённых для купания местах. Также важно избегать купания в состоянии алкогольного опьянения.

Особое внимание уделите безопасности детей. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что тело мужчины достали из Невы под Шлиссельбургом.