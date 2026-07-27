Мужчину нашли с помощью городских камер. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец получил штраф за поездку на самокате с детской коляской с ребенком. Мужчина воспользовался электросамокатом, чтобы взять коляску на «буксир». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Инцидент попал на видео одного из очевидцев, после чего сотрудники ДПС, используя городские камеры системы «Безопасный город», установили личность нарушителя, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушитель был привлечен к ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или лицом, участвующим в дорожном движении». Ему выписан штраф.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что водитель Chevrolet расстрелял машину скорой в Шушарах, потому что не смог проехать вперед и повздорил с водителем кареты скорой помощи. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.