Суд вынес меру пресечения живодерам, жестоко растоптавшим голубя в центре Петербурга

МУжчин задержали на следующий день после инцидента. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес меру пресечения двум живодерам, жестоко растоптавшим голубя в центре Петербурга. Молодые люди были пьяны, и заметив птицу, схватили ее, решив поиздеваться. Один из мужчин ударил голубя по голове, второй – несколько раз пнул ногой, буквально растоптав бедное животное. Инцидент произошел 25 июля. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчины были задержаны 26 июля. Они признали свою вину и раскаялись в содеянном, - рассказали в пресс-службе городских судов.

Суд не нашёл достаточных оснований для заключения обвиняемых под стражу. Вместо этого в отношении им была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий до 24 сентября 2026 года.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что уголовное дело возбудили на треш-блогеров за убийство голубя в Петербурге.