Школа на Малом проспекте Васильевского острова откроет двери для учеников 1 сентября

В школе есть все необходимое для полноценного развития детей. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге школа на Малом проспекте Васильевского острова, недавно перешедшая в собственность города, откроет свои двери для учеников 1 сентября. Ее смогут посещать 825 учащихся. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Школа № 2 имени Николая Валуева будет средней общеобразовательной. В ней есть все необходимое для полноценного развития детей: бассейн с доступной средой, спортзал со скалодромом и площадкой для бокса, медиастудия, художественные и столярные мастерские, библиотека, лаборатории для изучения естественных наук.

- Сейчас в школе завершают подготовку к новому учебному году, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что асфальт обновили сразу на трех улицах в Петроградском районе. На Рюхиной улице обновили более 12 тысяч квадратных метров покрытия - как на проезжей части, так и на тротуарах.