Каршеринг сбил насмерть мотоциклиста на проспекте Жукова

Пока личность погибшего в настоящее время не установлена. Фото: vk.ru/motosolidaritydtp

На проспекте Маршала Жукова в Петербурге произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Как сообщили в ВК-сообществе «Мотосолидарность», мотоцикл Honda двигался в направлении города, когда произошло столкновение с автомобилем, поворачивавшим налево и не уступившим дорогу мотоциклисту.

На месте обнаружили видеорегистратор на мотоцикле. Записи с него привлекли внимание сотрудников ДПС. Пока личность погибшего в настоящее время не установлена.

- Сотрудники ДПС регистратор забрали, - рассказали очевидцы.

Правоохранительные органы продолжают работу по идентификации мотоциклиста и выяснению всех деталей произошедшего.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что петербуржец получил штраф за поездку на самокате с детской коляской с ребенком. Мужчина воспользовался электросамокатом, чтобы взять коляску на «буксир».