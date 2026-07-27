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НовостиПроисшествия27 июля 2026 19:50

Каршеринг сбил насмерть мотоциклиста на проспекте Жукова

Honda двигался в направлении города, когда произошло столкновение с автомобилем
Маргарита СУРИНА
Пока личность погибшего в настоящее время не установлена. Фото: vk.ru/motosolidaritydtp

Пока личность погибшего в настоящее время не установлена. Фото: vk.ru/motosolidaritydtp

На проспекте Маршала Жукова в Петербурге произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Как сообщили в ВК-сообществе «Мотосолидарность», мотоцикл Honda двигался в направлении города, когда произошло столкновение с автомобилем, поворачивавшим налево и не уступившим дорогу мотоциклисту.

На месте обнаружили видеорегистратор на мотоцикле. Записи с него привлекли внимание сотрудников ДПС. Пока личность погибшего в настоящее время не установлена.

- Сотрудники ДПС регистратор забрали, - рассказали очевидцы.

Правоохранительные органы продолжают работу по идентификации мотоциклиста и выяснению всех деталей произошедшего.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что петербуржец получил штраф за поездку на самокате с детской коляской с ребенком. Мужчина воспользовался электросамокатом, чтобы взять коляску на «буксир».