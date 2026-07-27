Более половины расходов бюджета Петербурга направили на здравоохранение и соцподдержку

Беглов: Город практически полностью обеспечивает себя собственными доходами. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге подвели итоги анализа исполнения городского бюджета за первое полугодие. Несмотря на все вызовы, бюджетная система города остается стабильной. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении.

По словам Беглова, доходы увеличились на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы также возросли пропорционально.

- Город практически полностью обеспечивает себя собственными доходами, - отметил Беглов.

Такие результаты позволяют успешно реализовывать все планы и обязательства перед горожанами. Более половины всех расходов города (54,5 процентов) были направлены на здравоохранение, образование и социальную поддержку населения.

Напомним, ранее Александр Беглов высказался об атаке украинских БПЛА на склады Wildberries в Петербурге.