Мобильный интернет в Петербурге пропал на фоне атаки БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие и ждать сигнала отбоя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцы и жители Ленобласти столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета утром 28 июля. Пользователи жалуются на трудности с доступом к сайтам, приложениям и мессенджерам. За час на сервисе DownDetector набралось около 200 жалоб.

- Горожанам советуют при необходимости пользоваться бесплатными точками Wi-Fi, а также сайтами и сервисами из «белых списков», - напоминают власти. К слову, в них входит и «КП-Петербург». Сайт доступен наравне с городскими сервисами, картами, приложениями и ведущими СМИ

Напомним, сегодня утром в Ленобласти объявили воздушную тревогу - губернатор Александр Дрозденко сообщил об опасности БПЛА в 07:13. Система РСЧС разослала предупреждения жителям с рекомендациями покинуть улицу, укрыться за несущими стенами и не подходить к окнам. Странные предметы на улице советовали не трогать. Жителей призвали сохранять спокойствие и ждать сигнала отбоя.

Ограничения коснулись и аэропорта Пулково – использование воздушного пространства временно ограничили. Рейсы отправляют и принимают только по согласованию, в расписании возможны изменения. Это также повлияло на маршруты в Калининград – в аэропорту Храброво тоже возможны корректировки.

Сбой интернета и атака беспилотников оказались связаны – ограничения работы сетей ввели для безопасности. Ситуация остается на контроле. Жителей просят следить за официальными сообщениями.