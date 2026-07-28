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НовостиПроисшествия28 июля 2026 8:18

Финляндия закрыла небо и море из-за угрозы беспилотников

Подобные меры предосторожности вводились и раньше
Регина МАРИНЕЦ
Воздушное пространство закрыли с утра 28 июля.

Воздушное пространство закрыли с утра 28 июля.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Финские военные ввели ограничения на воздушное и морское пространство в районе городов Котка и Хамина. Как пишет финский портал Yle, причиной предосторожности стали атаки украинских беспилотников на территорию России.

- Воздушное пространство закрыли с утра 28 июля - после 08:00 по местному времени. Закрытая зона на западе граничит с районом Кауниссаари, а на севере – с портом Хамина, - уточняет информационное издание.

В Главном штабе Финляндии пояснили, что закрытие районов необходимо для безопасной нейтрализации дронов, которые могут случайно залететь в воздушное пространство страны. Подобные меры предосторожности вводились и раньше.

Напомним, утром 28 июля в Ленобласти объявили режим опасности БПЛА. За несколько часов ПВО сбили три беспилотника. Обошлось без жертв и разрушений.