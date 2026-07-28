Опасность БПЛА объявили утром 28 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в 9:24 сообщил об отбое беспилотной опасности. По его данным, силы ПВО сбили три вражеских БПЛА. Жертв и разрушений нет.

- Благодарю силы ПВО за работу, - написал Дрозденко в своих соцсетях.

Напомним, опасность БПЛА объявили утром 28 июля – в 7:13. Система РСЧС разослала жителям предупреждения: покинуть улицу, укрыться за несущими стенами, не подходить к окнам и не трогать подозрительные предметы.

На фоне атаки вражеских дронов у петербуржцев и жителей Ленобласти пропал мобильный интернет: за час на сервисе DownDetector зафиксировали около 200 жалоб. Пользователи жаловались на трудности с доступом к сайтам, приложениям и мессенджерам.

Ограничения вводили и в аэропорту Пулково – использование воздушного пространства временно приостановили. Рейсы отправляли и принимали только по согласованию, в расписании возникли корректировки. Ограничения также затронули маршруты в Калининград – в аэропорту Храброво тоже возможны изменения.

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