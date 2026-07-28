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НовостиПроисшествия28 июля 2026 9:06

15-летний зацепер упал с автобуса на Коломяжском виадуке

Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии
Регина МАРИНЕЦ
За жизнь мальчика борются врачи.

За жизнь мальчика борются врачи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подросток-зацепер не удержался на автобусе и рухнул на проезжую часть на севере Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

15-летний экстремал решил прокатиться с ветерком. Пока водитель его не видел, мальчик взобрался на заднюю часть автобуса №237, но не рассчитал сил. Автобус на высокой скорости мчался по Коломяжскому виадуку, когда силы окончательно покинули подростка, и он рухнул.

- Школьник получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии, - добавили в полиции.

За жизнь мальчика борются врачи. Полиция проводит проверку.

Ранее «КП-Петербург» писала, что мальчик, которого зажало воротами на Коломенской, скончался в больнице. Ребенок пытался попасть во двор через щель между стеной и воротами, но те внезапно открылись. Несколько дней за жизнь мальчика боролись врачи.