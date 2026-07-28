Исторический дом Кокорева в Пушкине отреставрируют за три года. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Исторический дом Кокорева в Пушкине отреставрируют по решению суда. Арбитражный суд вынес решение о необходимости реставрации «Усадебного дома А. В. Кокорева», расположенного на Московской улице, 55 в Пушкине. Этот объект культурного наследия регионального значения должен быть приведен в порядок в течение трех лет.

Ранее КГИОП в феврале 2026 года обнаружил, что утвержденное охранное обязательство по ремонту и реставрации дома не было выполнено. В соответствии с законодательством, владелец должен был провести работы до 2026 года, однако контрольное мероприятие выявило обратное.

- Суд постановил, что собственник обязан провести необходимые работы в течение 36 месяцев с момента вступления решения в законную силу, - рассказали в пресс-службе КГИОП.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Реставрацию фасада Думской башни за 1,3 млрд рублей начнут 19 августа.