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НовостиПроисшествия28 июля 2026 17:53

Полиция задержала водителя, подозреваемого в смертельном ДТП с байкером на Маршала Жукова

22-летний водитель автомобиля при выполнении поворота не уступил дорогу и сбил байкера
Маргарита СУРИНА
24-летний мотоциклист погиб в ДТП 27 июля. Фото: vk.ru/motosolidaritydtp

24-летний мотоциклист погиб в ДТП 27 июля. Фото: vk.ru/motosolidaritydtp

Полиция Петербурга задержала водителя каршерингового автомобиля Changan, подозреваемого в смертельном ДТП с мотоциклистом. Инцидент произошел 27 июля примерно в 17:29 на проспекте Маршала Жукова у дома 46.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля при выполнении поворота не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклистом, который ехал навстречу. В результате столкновения мотоцикл отбросило на тротуар, где он опрокинулся.

- 24-летний мотоциклист получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, которая касается нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Каршеринг сбил насмерть мотоциклиста на проспекте Жукова.