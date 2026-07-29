Объявленному в розыск Павлу Дурову грозит пожизненное за содействие терроризму

Дурова объявили в международный розыск. Фото: соцсети Дурова

Основателю Telegram Павлу Дурову, которого 29 июля объявили в международный розыск, грозит пожизненное тюремное заключение по статье о содействии терроризму. Следствие считает, что администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовали украинские спецслужбы, террористы и экстремисты. Через них координировали диверсии, теракты и массовые убийства в России.

- Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Эта статья предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 700 тысяч рублей либо пожизненное заключение, - следует из данных Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Учитывая многоэпизодность уголовного дела, на мягкий приговор рассчитывать не приходится.

По данным ФСБ, через Telegram в России совершено более 150 тысяч преступлений. Среди них – теракт в «Крокус Сити Холле», убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, девяти военных, включая генерала Игоря Кириллова, взрывы и поджоги военкоматов. Роскомнадзор более 150 тысяч раз требовал от команды Дурова удалить запрещенный контент, но требования проигнорировали. Дуров находится за пределами России.