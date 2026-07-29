Изучение архивных документов показало, что на дне Финского залива, вероятнее всего, покоится голландская шхуна Concurrent. Фото: скриншот видео vk.ru/club163987722 "Разведывательно-водолазная команда"

Голландскую шхуну, затонувшую в 1874 году, исследуют в Финском заливе. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». В рамках проекта «Москитный флот Победы» началось изучение двухмачтовой шхуны «Конкурент», затонувшей в Финском заливе 7 мая 1874 года. Судно потерпело крушение у острова Сескар во время попытки провести его из Англии в условиях ледяного покрова.

Дайвер Михаил Иванов из водолазной команды поделился, что на судне был найден судовой колокол, на котором четко читается название корабля - «Конкурент».

- Также на колоколе сохранилась часть названия голландского города Вердам, где судно было построено в 1859 году, - отметил дайвер.

На затонувшей шхуне обнаружены личные вещи и посуда экипажа. Проект «Москитный флот Победы» продолжает исследование этого исторического артефакта.