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НовостиОбщество29 июля 2026 15:25

13 фасадов исторических домов обновят на Невском проспекте до конца 2026 года

До конца года планируется отремонтировать еще 17 фасадов
Маргарита СУРИНА
Фасады на Невском проспекте продолжают реставрировать.

Фасады на Невском проспекте продолжают реставрировать.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

13 фасадов исторических домов обновят на Невском проспекте до конца 2026 года. В рамках трехлетней программы капитального ремонта в Петербурге на Невском проспекте уже обновили 54 фасада, среди которых 11 - объекты культурного наследия. До конца года планируется отремонтировать еще 17 фасадов, 13 из которых - памятники архитектуры.

- Общая площадь обновляемых фасадов составляет почти 107 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером трех зданий Эрмитажа, - рассказали в пресс-службе КГА.

Во время ремонтных работ используются фальшфасады с историческими изображениями зданий вместо обычной строительной сетки, чтобы сохранить привычный облик главной улицы города и защитить пешеходов от строительной пыли.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что фасады 40 исторических домов отремонтируют на Петроградской стороне в 2026 году.