Фасады на Невском проспекте продолжают реставрировать. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

13 фасадов исторических домов обновят на Невском проспекте до конца 2026 года. В рамках трехлетней программы капитального ремонта в Петербурге на Невском проспекте уже обновили 54 фасада, среди которых 11 - объекты культурного наследия. До конца года планируется отремонтировать еще 17 фасадов, 13 из которых - памятники архитектуры.

- Общая площадь обновляемых фасадов составляет почти 107 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером трех зданий Эрмитажа, - рассказали в пресс-службе КГА.

Во время ремонтных работ используются фальшфасады с историческими изображениями зданий вместо обычной строительной сетки, чтобы сохранить привычный облик главной улицы города и защитить пешеходов от строительной пыли.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что фасады 40 исторических домов отремонтируют на Петроградской стороне в 2026 году.