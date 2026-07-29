Фасады 40 исторических домов отремонтируют на Петроградской стороне в 2026 году

40 фасадов отремонтируют на Петроградской стороне. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ремонты фасадов продолжается

40 исторических фасадов на Петроградской стороне должны отреставрировать до конца 2026 года. Об этом «КП-Петербург» сообщил глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков.

- У нас почти все здания с историей. Из 1257 многоквартирных домов 900 - дореволюционной постройки, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) Дмитрий Ваньчков. – По программе капремонта с 2020 по 2025 годы был отремонтирован 181 фасад. В этом году идет ремонт по 40 адресам. Пока сбоев нет. В следующем году – запланировано 26 фасадов, в 2028 – 11. Список не окончательный, готовятся проекты реставрации, поэтому список может быть пополнен.

По словам главы района, за последние недели произошли два инцидента на фасадах исторических зданий. На Большом проспекте, 2 произошло обрушение штукатурки. Фасад был отремонтирован в 2021 году, поэтому последствия будут устраняться в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, осыпалась штукатурка у дома 13 на Большой Зеленина. Сейчас там проведены противоаварийные работы, опасные участки закрыли сеткой. Районные власти готовят проект, чтобы поставить дом в очередь на ремонт.

Жителей района ждут на выставке

До 21 августа в администрации Петроградки будет работать выставка достижений. Такие выставки открылись во всех районах города.

- Мы рассказываем горожанам о том, что было сделано на территории района в контексте десяти приоритетов развития города, - рассказал Ваньчков. - Это интерактивная выставка, которая каждую неделю меняет свою тематику: культура, спорт, здравоохранение и т.д. Есть активности для детей, библиотеки района демонстрируют свои возможности. А еще мы проводим встречи с актерами, у нас есть «Ленфильм» и другие студии, ждем футболистов «Зенита», культурная программа каждые выходные.

А в это время

Ораниенбаумский сад закрыли на ремонт

Начались работы в Ораниенбаумском саду. По словам главы района, сейчас идет демонтаж бордюрного камня, планируют поменять уличную мебель на более современную, а также подготовить площадку под будущий памятник народному артисту Кириллу Лаврову.

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