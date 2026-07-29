Молодого человека отправили в следственный изолятор до конца сентября. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Треш-блогера, жестоко убившего голубя на Лиговском проспекте, отправили в СИЗО. Ранее петербуржцу вынесли меру пресечения в виде запрета определенных действий и домашнего ареста, однако, суд изменил решение после того, как мужчина перестал выходить на связь и нарушил установленные условия. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Молодой человек игнорировал звонки от следственных органов, и его местонахождение в обозначенные сроки не было установлено. Кроме того, он публиковал видеоролики в мессенджерах, рассказывая о своем местонахождении и образе жизни, - рассказали в пресс-службе судов.

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 24 сентября.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что суд вынес меру пресечения живодерам, жестоко растоптавшим голубя в центре Петербурга.