Мужчину отправили в колонию строгого режима и выписали штраф. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржца, несколько лет насиловавшего маленькую девочку, приговорили к 12 годам колонии. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. С 2014 по 2018 год мужчина насиловал малолетнюю девочку, которой еще и не было 12 лет. Все происходило в квартире, где жил сам педофил и девочка.

- Суд установил, что подсудимый действовал преднамеренно, осознавая уязвимость девочки. Пострадавшая девочка испытала серьезные физические и моральные страдания, - рассказали в пресс-службе городских судов.

По приговору суда мужчину осудили на 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскано 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что убийца 9-летнего Паши назвал изнасилование ребенка досадным недоразумением. Как стало известно, 30 января 2026 года мужчина не только похитил мальчика, но и изнасиловал, а после убил.