Центр города ограничат из-за фестиваля по сап-серфингу с 30 июля по 2 августа

Фестиваль временно ограничит движение в центре Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Временные ограничения на движение и остановку транспортных средств в центральной части города введут с 30 июля по 2 августа. Это связано с проведением фестиваля по сап-сёрфингу под названием «ФОНТАНКА-САП». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В связи с проведением фестиваля на некоторых улицах будет ограничено движение автомобилей. Рекомендуется заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути для объезда. Это поможет избежать задержек и неудобств при передвижении по городу.

- Просим учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать удобные пути объезда, - уточнили в пресс-службе Смольного. С подробными адресами можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что известный художник открыл цветной лабиринт у «Манежа» в Петербурге.Прогуляться по лабиринту (кстати, бесплатно) и увидеть привычный городской пейзаж в новых красках петербуржцы смогут до 27 сентября.