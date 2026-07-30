Пятилетний ребенок и пенсионеры пострадали в ДТП двух автобусов в Колпино

ДТП произошло прямо на остановке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два пассажирских автобуса столкнули в Колпинском районе Петербурга. ДТП произошло вечером 30 июля на проспекте Ленина, возле перекрестка с улицей Танкистов. Лазурный автобус, следовавший по маршруту №324 (от станции метро «Шушары» до города Тельмана), столкнулся с белым вахтовым автобусом прямо на остановке. Об этом сообщил «Мегаполис».

По словам очевидцев, серьезных травм удалось избежать, однако пассажиры испугались и получили порезы от осколков разбитых стекол. Среди пострадавших - пятилетний ребёнок и несколько пожилых людей.

- Вызвали экстренные службы, но в течение получаса никто еще не приехал, - рассказал очевидец.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчина битой избил петербуржца и его машину из-за парковки у «Академической». По версии следствия, между двумя водителями возник конфликт из-за места для парковки.