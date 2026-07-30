Боевую машину пехоты установили в парке Боевого братства в Петербурге

Ранее парк обновили в 2024 году. Фото: tvspb.ru/news

Боевую машину пехоты установили в парке Боевого братства на пересечении улиц Бадаева и Джона Рида. Машина прошла боевые действия в Афганистане и Чечне. Ее восстановили и подготовили к мирной жизни, сняв вооружение и заблокировав люки. Машина весит 10 тонн и была аккуратно доставлена и поднята на постамент. Об этом сообщил телеканал Санкт-Петербург со ссылкой на пресс-службу Смольного.

- Ранее парк обновили в 2024 году: была создана дренажная система, отремонтированы дорожки, высажены 14 тысяч растений, более 200 деревьев и 5000 кустарников. А также установлены памятные знаки, включая мемориалы воинам 6-й роты ВДВ и аллею в честь участников СВО, заложенную губернатором Александром Бегловым, - отметили в пресс-службе городской администрации.

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