Подросток на мотоцикле погиб в ДТП на трассе в Ленобласти

Подросток скончался в карете скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подросток на мотоцикле погиб в ДТП на 9-м километре автодороги «Моховое–Ключевое» в Ленобласти. Инцидент произошел 30 июля. По предварительным данным, 17-летний водитель мотоцикла не уступил дорогу автомобилю «Хавал Джолион» при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина.

- В результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по пути в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту происшествия полиция проводит проверку. Детали ДТП и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что пятилетний ребенок и пенсионеры пострадали в ДТП двух автобусов в Колпино. Лазурный автобус, следовавший по маршруту №324 (от станции метро «Шушары» до города Тельмана), столкнулся с белым вахтовым автобусом прямо на остановке.