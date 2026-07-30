Ладожский мост на трассе «Кола» разведут в ночь на 31 июля

Ладожский мост разведут на два часа. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В ночь на 31 июля Ладожский мост на трассе «Кола» будет полностью закрыт на два часа из-за проведения технологической разводки переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Разводку моста проведут с 0:30 до 2:30 по московскому времени. Это необходимо для обеспечения безопасности движения.

- Ладожский мост расположен на 40-м километре трассы Р-21 «Кола», которая соединяет Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Печенгу и границу с Норвегией. Водителей просим учитывать эту информацию при составлении маршрутов, чтобы избежать задержек в пути, - отметили в пресс-службе учреждения.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом временных ограничений на трассе.

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