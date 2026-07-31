Учреждение сможет принять 140 детей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петербург выкупил детсад с бассейном на намыве Васильевского острова. В Смольном утвердили постановление о приобретении в собственность города детского сада на набережной Миклухо-Маклая. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации города.

У застройщика выкуплено здание общей площадью 3445 квадратных метров. В нём есть бассейн, что станет дополнительным преимуществом для будущего детского сада. Учреждение сможет принять 140 детей.

- Объект будет передан детскому саду № 31 Васильевского района. Это позволит обеспечить строящиеся кварталы на намывных территориях Васильевского острова необходимыми социальными объектами, - отметили в пресс-службе Смольного.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что более 2 млн петербуржцев прошли диспансеризацию с начала 2026 года. В 2026 году в Петербурге планируется охватить диспансеризацией 5 миллионов 249 тысяч человек.