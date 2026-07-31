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НовостиОбщество31 июля 2026 12:50

Грузовой экспресс запустили между Китаем и Петербургом

Состав доставил 62 контейнера с импортными товарами
Регина МАРИНЕЦ
Первый контейнерный терминал в Большом порту Петербурга обработал прибывший состав.

Первый контейнерный терминал в Большом порту Петербурга обработал прибывший состав.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый поезд в рамках нового регулярного железнодорожного сервиса российской почты прибыл в Петербург из Китая. Об этом сообщили «Ведомости. Северо-Запад».

- Состав доставил 62 контейнера с импортными товарами и оборудованием для потребителей Северо-Западного региона за 16 суток. Поезд следовал по маршруту Хуньчунь (КНР) – Камышовая – Уссурийск – Санкт-Петербург. Отправки будут выполняться еженедельно, - уточняет издание.

Первый контейнерный терминал в Большом порту Петербурга обработал прибывший состав. Соглашение о развитии грузовых перевозок между Северной столицей и городами Китая подписали в апреле на Международном транспортно-логистическом форуме.

Ранее «КП-Петербург» писала, что новые поезда на юг России запустили из Петербурга с 16 июля. Часть из них ходит ежедневно, часть – через день в зависимости от города назначения.