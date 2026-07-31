Мужчину госпитализировали в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина-инвалид пострадал при пожаре в многоэтажке на Ленинском проспекте. Огонь вспыхнул в квартире одного из жилых домов утром 31 июля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь охватил 10 квадратных метров обстановки в двухкомнатной квартире площадью 65 квадратных метров.

- Пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием. К 10:50 пожар был потушен, - отметили в пресс-службе ведомства.

Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек, включая четверых детей. Пострадавший был доставлен в больницу.

Для ликвидации возгорания были задействованы четыре единицы техники и 19 сотрудников МЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Маяковского из Петербурга арестовали за приставания к девушкам в Москве. Одним июльским вечером 25-летний Маяковский оказался в центре Москвы, на Бутырской улице.