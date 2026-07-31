Крупную партию не впустили в город. Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Семь партий фруктов из Чили и Аргентины развернули в Петербурге из-за бурой гнили. Сотрудники Россельхознадзора в Большом морском порту Северной столицы обнаружили опасный карантинный вредитель в партиях импортированных фруктов. Общий вес зараженных партий составил 202,7 тонны. Среди них - 143,3 тонны груш и 59,3 тонны яблок из Чили и Аргентины.

- Лабораторные исследования, проведенные Северо-Западным филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие возбудителя опасного карантинного заболевания -Monilinia fructicola, вызывающего бурую монилиозную гниль, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выпуск фруктов был запрещен, чтобы предотвратить распространение карантинного объекта на территории Евразийского экономического союза.

Напомним, ранее более 100 тонн какао-бобов из Эквадора не пустили в Петербург из-за холерной мухи