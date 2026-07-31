Ранее девушка ушла в ночной клуб и пропала. Ее тело обнаружили позже. Фото: личная страница в соцсетях

Близкие убитой в Сербии петербурженки открыли сбор средств на похороны. Об этом сообщила подруга накануне пропавшей Людмилы Т. Собранные деньги пойдут на транспортировку тела девушки из Сербии в Россию, организацию похорон и связанные с этим расходы.

- Мы запускаем кампанию по сбору средств для матери Людмилы Турковой, Людмилы Константиновны. В этот трудный период семье нужна помощь. Любая сумма будет значимой и поможет достойно проводить Людмилу в последний путь, - написала подруга погибшей в соцсетях. - Мы выражаем признательность каждому, кто окажет поддержку и поможет в этот трудный момент.

Напомним, вечером 30 июля в районе Падинска-Скела в Белграде обнаружили чемодан с телом светловолосой женщины. На место прибыли сербские стражи порядка и эксперты-криминалисты. Началось расследование. Погибшей оказалась 27-летняя Людмила из Петербурга, которая пропала накануне. По информации от близких, Людмила отправилась в ночной клуб и перестала выходить на связь.