Мужчина утонул в Финском заливе у Канонерского острова во время купания

Спасатели нашли тело на глубине трех метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

26-летний мужчина утонул во время купания в акватории Финского залива рядом с Канонерским островом. Трагедия произошла 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. На место происшествия оперативно прибыли водолазы из Спецчасти МЧС по городу. Тело погибшего было обнаружено на глубине трех метров, в 50 метрах от берега.

- Тело достали и передали полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства.

МЧС напоминает: чтобы избежать трагических последствий, важно соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде. Спасатели призывают всех отдыхающих быть крайне осторожными и внимательными.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что подросток утонул во время катания на сапах в Горелово. Трагедия произошла 27 июля на озере в Горелово. По предварительным данным, юноша катался на сапборде, прыгнул в воду и исчез из виду. Очевидцы вызвали спасателей.