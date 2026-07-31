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НовостиПроисшествия31 июля 2026 19:15

Мужчина утонул в Финском заливе у Канонерского острова во время купания

Трагедия произошла 31 июля
Маргарита СУРИНА
Спасатели нашли тело на глубине трех метров.

Спасатели нашли тело на глубине трех метров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

26-летний мужчина утонул во время купания в акватории Финского залива рядом с Канонерским островом. Трагедия произошла 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. На место происшествия оперативно прибыли водолазы из Спецчасти МЧС по городу. Тело погибшего было обнаружено на глубине трех метров, в 50 метрах от берега.

- Тело достали и передали полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства.

МЧС напоминает: чтобы избежать трагических последствий, важно соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде. Спасатели призывают всех отдыхающих быть крайне осторожными и внимательными.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что подросток утонул во время катания на сапах в Горелово. Трагедия произошла 27 июля на озере в Горелово. По предварительным данным, юноша катался на сапборде, прыгнул в воду и исчез из виду. Очевидцы вызвали спасателей.