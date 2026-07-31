Более 18 тонн бобовых культур из Индии не пропустили в Петербург из-за документов

Партию бобов развернули в порту. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора задержали партию импортной нутовой муки, гороха и белого маша весом 18,3 тонны. Партия была отправлена из Индии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора.

При проверке груза выяснилось, что в сопроводительных документах отсутствовали декларации о соответствии и протоколы испытаний, которые обязательны по Техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности зерна».

- Согласно законодательству РФ, ввоз таких партий на территорию страны запрещен. Это решение принято для обеспечения безопасности потребителей и предотвращения распространения некачественной продукции, - утончили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор продолжает контролировать качество и безопасность ввозимых продуктов питания.

Напомним, ранее семь партий фруктов из Чили и Аргентины развернули в Петербурге из-за бурой гнили.