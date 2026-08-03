Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 4:45

Беглов намерен остаться в Петербурге после ухода с поста губернатора

По словам губернатора, здесь прошли лучшие годы его жизни
Ангелина ЛЕБЕДЕВА
Беглов подчеркнул, что важно работать так, чтобы после ухода со службы не было стыдно.

Беглов подчеркнул, что важно работать так, чтобы после ухода со службы не было стыдно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что после завершения работы на своем посту не планирует покидать город. В интервью ТАСС он ответил, что однозначно останется в Северной столице.

По его словам, здесь прошли лучшие годы его жизни, здесь могилы родных и близких, в том числе на Пискаревском мемориале. Беглов подчеркнул, что важно работать так, чтобы после ухода со службы не было стыдно ни перед самим собой, ни перед детьми и внуками.

- В любом случае не вижу жизни вне Петербурга. Это мое, родное, - сказал губернатор.

Ранее Беглов возглавил медиа-рейтинг среди членов городского правительства. Политолог Юрий Светов назвал это закономерным результатом. По его словам, городские власти активно информируют жителей о развитии города, и тон задает именно губернатор. Беглов часто бывает в разных районах, где вводится в строй новый объект или обсуждается новый проект.