Правоохранители предотвратили попытку передать средства связи. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

iPhone 17 и старую Nokia спрятали в кроссовках и пытались передать в «Кресты», однако, передачка не удалась – правоохранители быстро обнаружили неладное, и предотвратили попытку передачи средств связи. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В подошве кроссовок были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карта и зарядные устройства. Для досмотра посылки использовалось современное оборудование, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ГУФСИН напомнила, что передача запрещенных предметов наказывается штрафом от 25 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией этих предметов. По данному факту проводится проверка.

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