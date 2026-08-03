Велосипедист погиб под колесами электрокара ночью на Лиговском проспекте

Ночью 2 августа на Лиговском проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 2 августа на Лиговском проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП. Водитель электромобиля «Сяоми» сбил велосипедиста. Авария случилась около полуночи у дома 236 на Лиговском проспекте. По предварительным данным, велосипедист пересекал проезжую часть слева направо вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- 31-летний водитель электромобиля ранее уже был привлечен к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 58 раз за текущий год, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Велосипедист скончался на месте от полученных травм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под поезд в Луге.