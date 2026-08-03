Исидоровский сквер обновили на проспекте Римского-Корсакова

Во время ремонта сохранили исторический облик сквера. Фото: https://max.ru/spb

На проспекте Римского-Корсакова завершились работы по обновлению Исидоровского сквера. При проведении работ были учтены пожелания местных жителей: исторический облик территории сохранен, при этом сквер стал более безопасным и удобным для отдыха. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Специалисты высадили каштаны и кустарники, отремонтировали пешеходные дорожки, установили скамейки. Также было модернизировано освещение. Кроме того, в сквере обустроили видовую площадку и установили на ней скульптуру Коломенского кота.

- Сквер стал еще одним примером успешных преобразований мест отдыха горожан благодаря проекту губернатора Александра Беглова «Комфортная городская среда Санкт-Петербурга», - отметил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

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