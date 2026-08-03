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НовостиОбщество3 августа 2026 14:29

Врач рассказал, сколько можно есть арбуза в день

Врач Прокофьев: В день можно есть не более 500 граммов арбуза
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Врач предупредил об опасности переедания арбузом.

Врач предупредил об опасности переедания арбузом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге начали работу официальные точки продаж арбузов и дынь. Некоторые уже ринулись объедаться вкуснятиной. Но сколько можно есть арбуза, чтобы он не навредил организму? На этот вопрос в разговоре с изданием «Абзац» ответил врач общей практики Денис Прокофьев. По словам эксперта, здоровому человеку в идеале съедать не более 500 граммов ягоды в день. Что может быть плохого от арбуза? Например, есть риск возникновения отеков или резких скачков артериального давления.

- Если съесть больше полкило арбуза в сутки, то в крови может повыситься уровень сахара. Также это опасно дополнительной нагрузкой на почки за счет большого количества жидкости, которая содержится в ягоде. В результате почки могут начать работать на своем пределе. Это перегружает орган и приводит к формированию отеков и повышению артериального давления, - предупреждает врач в интервью журналистам.

Эксперт добавил, что арбуз важно покупать именно в сезон, чтобы в плодах не было пестицидах и опасных химикатов.