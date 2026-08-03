РСТ: Туристам следует пользоваться проверенными сервисами при поездках за границу

В РСТ напомнили базовые правила поездок за границу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) напомнили, как не попасть в передрягу и не стать жертвой нападения при поездке за границу. Как пишет издание «Абзац» со ссылкой на пресс-службу РСТ, в первую очередь туристам лучше пользоваться проверенными сервисами и изучить законы страны, в которую они направляются.

- Важно придерживаться базовых мер личной безопасности, - цитируют в издании главу пресс-службы РСТ Артура Абдюханова. – В частности, туристы должны внимательно относиться к выбору транспорта и мест посещения в чужой стране, а также соблюдать рекомендации местных властей.

Поводом для такого разговора стало недавнее ЧП в Таиланде, где местная шпана убила брата и сестру из России, чтобы завладеть их байком. А еще параллельно этому в Белграде турок убил и расчленил 27-летнюю модель из Петербурга, с которым она была знакома всего два часа.