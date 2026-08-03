20-летний байкер погиб, влетев в ограждение на Витебском проспекте

Мотоциклист потерял управление и влетел в ограждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

20-летний байкер погиб, влетев в ограждение. Авария произошла вечером 2 августа на юге Петербурга около 19:10 напротив дома № 1 на Витебском проспекте. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». 20-летний водитель мотоцикла Suzuki потерял управление, после чего транспортное средство столкнулось с разделительным ограждением.

Мотоциклист получил тяжёлые травмы. Его доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, однако, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь молодого человека не удалось.

- По факту происшествия проводится доследственная проверка, - добавил телеканал.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что велосипедист погиб под колесами электрокара ночью на Лиговском проспекте. Велосипедист скончался на месте от полученных травм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.