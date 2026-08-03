ДТП со спецтехников собрало пробку на ЗСД в сторону юга Петербурга

На дороге начинает скапливаться пробка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 3 августа на Васильевском острове по направлению на юг, после съезда на набережную Макарова, на Западном скоростном диаметре (ЗСД) произошло ДТП с участием спецтехники. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По сообщениям пользователей сервиса «Яндекс.Навигатор», с тягача упал трактор. Прицеп лежит на дороге колесами вверх, спецтехника и еще один грузовик припаркованы рядом. Из-за поврежденной техники несколько полос движения оказались заблокированы.

- Пользователи сервиса пишут, что с тягача упал трактор, а также отмечают, что повреждённая техника заняла несколько полос, - рассказал телеканал.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 20-летний байкер погиб, влетев в ограждение. Авария произошла вечером 2 августа на юге Петербурга около 19:10 напротив дома № 1 на Витебском проспекте.