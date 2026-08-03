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НовостиОбщество3 августа 2026 18:11

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Новгородской области

По предварительной информации, никто не пострадал
Маргарита СУРИНА
Самолет совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень вблизи деревни Малое Лучно.

Самолет совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень вблизи деревни Малое Лучно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новгородской области легкомоторный частный самолет совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень вблизи деревни Малое Лучно. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по региону, никто из экипажа не пострадал.

- Легкомоторный самолет модели Л-4 экстренно приземлился на мелководье Аркадского залива озера Ильмень рядом с деревней Малое Лучно. Экипаж, состоящий из двух человек, находится на берегу. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают экстренные службы. Для реагирования на ситуацию МЧС России направило девять человек и пять единиц техники.

Причины инцидента выясняются. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ДТП со спецтехников собрало пробку на ЗСД в сторону юга Петербурга.