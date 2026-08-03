Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Новгородской области

Самолет совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень вблизи деревни Малое Лучно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новгородской области легкомоторный частный самолет совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень вблизи деревни Малое Лучно. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по региону, никто из экипажа не пострадал.

- Легкомоторный самолет модели Л-4 экстренно приземлился на мелководье Аркадского залива озера Ильмень рядом с деревней Малое Лучно. Экипаж, состоящий из двух человек, находится на берегу. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают экстренные службы. Для реагирования на ситуацию МЧС России направило девять человек и пять единиц техники.

Причины инцидента выясняются. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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