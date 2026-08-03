Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПетербургская стройка3 августа 2026 18:33

Ключевой этап строительства Цимбалинского путепровода завершили в Петербурге

На данный момент готовность путепровода превышает 65 процентов
Маргарита СУРИНА
Реализация этих проектов улучшит транспортную связь города. Фото: gov.spb.ru

Реализация этих проектов улучшит транспортную связь города. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге завершается ключевой этап строительства Цимбалинского путепровода. По словам губернатора Александра Беглова, на прошлой неделе были завершены работы по надвижке конструкций в обоих направлениях над железнодорожными путями. На данный момент готовность объекта превышает 65 процентов.

- Также в районе Лахта-Центра были смонтированы металлические конструкции развязки будущей магистрали М-32. Над путями Сестрорецкого направления установлено около 230 тонн стальных элементов, - рассказал губернатор в своем еженедельном радиообращении.

Беглов отметил, что реализация этих проектов улучшит транспортную связь северных районов с другими частями города и повысит доступность будущего курорта «Санкт-Петербург Марина» в Горской.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Смольный подтвердил строительство второго вестибюля у станции метро «Приморская».