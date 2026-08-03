Огонь охватил двухэтажный офис возле Финляндского вокзала

Сначала огонь охватил внутренние помещения здания на площади 110 квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 3 августа в двухэтажном офисном здании на улице Михайлова около Финляндского вокзала вспыхнул сильный пожар. Сигнал о возгорании поступил в дежурную службу МЧС в 17:14. Сначала огонь охватил внутренние помещения здания на площади 110 квадратных метров. Позднее спасатели уточнили, что площадь возгорания увеличилась до 350 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Для ликвидации пожара привлечены 28 спасателей и шесть единиц специализированной техники, - рассказала пресс-служба ведомства.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ангар загорелся вблизи Финляндского вокзала. Источником страшного дыма стал пожар в Калининском районе. Возгорание произошло на улице Минеральной. Дым от пожара был виден из разных районов Петербурга.