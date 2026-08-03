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НовостиОбщество3 августа 2026 19:48

Огонь охватил двухэтажный офис возле Финляндского вокзала

Площадь возгорания выросла до 350 квадратных метров
Маргарита СУРИНА
Сначала огонь охватил внутренние помещения здания на площади 110 квадратных метров.

Сначала огонь охватил внутренние помещения здания на площади 110 квадратных метров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 3 августа в двухэтажном офисном здании на улице Михайлова около Финляндского вокзала вспыхнул сильный пожар. Сигнал о возгорании поступил в дежурную службу МЧС в 17:14. Сначала огонь охватил внутренние помещения здания на площади 110 квадратных метров. Позднее спасатели уточнили, что площадь возгорания увеличилась до 350 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Для ликвидации пожара привлечены 28 спасателей и шесть единиц специализированной техники, - рассказала пресс-служба ведомства.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ангар загорелся вблизи Финляндского вокзала. Источником страшного дыма стал пожар в Калининском районе. Возгорание произошло на улице Минеральной. Дым от пожара был виден из разных районов Петербурга.