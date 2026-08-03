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НовостиПроисшествия3 августа 2026 20:23

«Ниссан» сбил двух мальчиков 11 и 12 лет на проспекте Косыгина в Петербурге

Школьников экстренно госпитализировали с травмами
Маргарита СУРИНА
Полиция начала проверку по факту аварии.

Полиция начала проверку по факту аварии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Ниссан» сбил двух мальчиков 11 и 12 лет на проспекте Косыгина в Петербурге. Инцидент произошел в Красногвардейском районе, когда мужчина проехал на красный свет через регулируемый пешеходный переход и наехал на детей. Школьники пересекали дорогу на электросамокате и велосипеде.

В результате аварии дети получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Полиция начала проверку по факту происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что велосипедист погиб под колесами электрокара ночью на Лиговском проспекте. Авария случилась около полуночи у дома 236 на Лиговском проспекте. По предварительным данным, велосипедист пересекал проезжую часть слева направо вне зоны пешеходного перехода.