Полиция начала проверку по факту аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Ниссан» сбил двух мальчиков 11 и 12 лет на проспекте Косыгина в Петербурге. Инцидент произошел в Красногвардейском районе, когда мужчина проехал на красный свет через регулируемый пешеходный переход и наехал на детей. Школьники пересекали дорогу на электросамокате и велосипеде.

В результате аварии дети получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Полиция начала проверку по факту происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что велосипедист погиб под колесами электрокара ночью на Лиговском проспекте. Авария случилась около полуночи у дома 236 на Лиговском проспекте. По предварительным данным, велосипедист пересекал проезжую часть слева направо вне зоны пешеходного перехода.