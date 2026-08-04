Угрозу БПЛА объявляли в Петербурге утром 4 августа

Под удар попал склад в Красном Бору под Тосно. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Угрозу беспилотников объявляли в Петербурге утром 4 августа. Сообщение об опасности пришло в 5 утра в канал экстренного оповещения горожан. Жителей также предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом.

За час до этого угрозу объявили в Ленинградской области. К 6:30 опасность сняли в обоих регионах. За это время силы ПВО сбили 17 украинских дронов. Однако один беспилотник все же достиг цели:

- Под удар попал склад в Красном Бору под Тосно, один человек пострадал. Подробности случившего выясняются, - написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

У горожан с полуночи начались проблемы с интернетом - работали только «белые списки». Аэропорт Пулково временно приостановил использование воздушного пространства. Рейсы принимали и отправляли только по согласованию, расписание скорректировали. Ограничения затронули и рейсы в Калининград - изменения возможны в аэропорту Храброво.

Сейчас угроза снята, работа аэропорта и интернета восстанавливается. Последствия ночной атаки устраняются.